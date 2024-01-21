KKTC'de Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi kurulacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin (GTHS) kurulmasına ilişkin sözleşmenin imza töreni 23 Ocak'ta Ankara'da yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mavi Vatan'da ülke çıkarlarının korunması, KKTC denizleri ile iki ülke arasındaki deniz trafiğinin izlenebilmesi için KKTC'de GTHS Projesi hayat geçirilecek.

Söz konusu proje, Bakanlık yatırım programına dahil edilirken, projeye ilişkin çalışmalar Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Projeye ilişkin sözleşmenin imza töreni, 23 Ocak'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sistem, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğini artıracak ve bu bölgedeki gemi hareketlerinin aktif olarak tespit edilip bütünleşik bir resme aktarılmasını sağlayacak.

Projenin ana bileşeni olan trafik gözetleme istasyonlarında (TGİ) gemi trafiğinin gözlenmesi ve yönetilmesi için radar iz verileri, telsiz iletişimi, radyo yön bulucu sistem verileri, meteoroloji verileri, otomatik tanımlama sistemi ve alarm verileri ile ses ve görüntü bilgileri kaydedilecek. Bu veriler, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne (GTHM) gönderilecek.

Kaçakçılığın önlenmesinde de görev üstlenilecek

Bu merkezlerde, gemilerin kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi, düzenlenmesi, gemilere seyir bilgilerinin ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrolü, kaçakçılığın önlenmesi, kaza risklerinin tespiti ve uyarıların yapılması, kaza ve yangın gibi acil durumlarda ilgililerin bilgilendirilmesi, petrol kirliliğiyle mücadeleye destek olunması ve meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi görevler yürütülecek.

KKTC'de bir Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Merkezi (Gazimağusa) ile 3 trafik gözetleme istasyonundan (Karpaz, Sadrazamköy ve Zeytinlik Feneri) oluşan GTHS kurulması için HAVELSAN ile işbirliği yapılacak. Projenin 2 yıl içinde tamamlanması planlanırken, sisteme ilişkin ihale sürecinde sona gelindi.