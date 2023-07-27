KKM'nin Merkez Bankası Tarafından Yönetilmesi Uygun
Ekonomi Haberleri
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erkan, Kur Korumalı Mevduat (KKM) düzenlemesine yönelik Hazine desteğinin Merkez Bankası'na devrine ilişkin soruya, 'Zaten Hazine bütçesinde bu şekilde oynaklıkların olmaması lazım. Bütçenin öngörülebilir olması için bunun olmaması lazım. Sayın Bakan, gayet net şekilde söyledi ve katılıyoruz. Merkez Bankası tarafından KKM'nin yönetilmesi, bütünsellik açısından daha uygundur' dedi.
'KKM'NİN MERKEZ BANKASI TARAFINDAN YÖNETİLMESİ UYGUNDUR'
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erkan, Kur Korumalı Mevduat (KKM) düzenlemesine yönelik Hazine desteğinin Merkez Bankası'na devrine ilişkin soruya, "Zaten Hazine bütçesinde bu şekilde oynaklıkların olmaması lazım. Bütçenin öngörülebilir olması için bunun olmaması lazım. Sayın Bakan, gayet net şekilde söyledi ve katılıyoruz. Merkez Bankası tarafından KKM'nin yönetilmesi, bütünsellik açısından daha uygundur" dedi.Erkan, Hazine Ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasındaki kamu bankalarına döviz satma olanağı sağlayan protokole ilişkin haberlerin çıktığının hatırlatılması üzerine "Yazılan çok olabilir, doğru bir tane. Hazine protokolünü kullanmıyoruz. Merkez Bankası'nın kur istikrarı üzerinde de görevi vardır. Dolayısıyla bir kur seviyesi hedeflemiyoruz; ancak kurdaki aşırılıklar görüldüğünde de müdahale, aşırılığı ve oynaklığı azaltmak amacıyla Merkez Bankası'nın görev tanımındadır. Hazine protokolü kullanmıyoruz ama KKM ile alakalı piyasayı oluşturmak bizdedir. Bunu da yaparken şeffaflığı vurguladık. Şeffaflık adına doğrudan satışla bankalara yapıyoruz" diye konuştu.Erkan, fiyat artışlarıyla ilgili "Enflasyonla mücadele zaten benim burada olmamın nedeni. Devlete ve milletimize hizmet. Refaha bir ucundan da yardımcı olabilirsek ne güzel. Enflasyonla mücadele olmazsa olmaz, sadece fiyat istikrarı değil" dedi. Erkan, geçmişteki faiz artışlarının başarıyla sonuçlandığının belirtilmesi üzerine, "Geçmiş hakkında konuşmam. Önümüze bakalım. Yapmamız gereken çok iş var, vakit de değerli. İşleri hakkıyla hakkaniyetli şekilde verilere dayanarak yapacağız" dedi.'HEDEFİMİZ ENFLASYONLA MÜCADELE'Erkan, 200 liradan daha yüksek banknotun basılmasının gündemde olup olmadığına ilişkin soru üzerine de "Daha yüksek banknot üstünde çalışmıyoruz. Hedefimiz, enflasyonla mücadeledir" cevabını verdi.Erkan, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ilişkin gelen soruya ise "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tamamıyla bağımsız bir kurumdur. Atacağımız adımlar veri odaklı, şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde atılacaktır. Bunun aksi düşünülemez. Zaten para politikasında değişim de söz konusudur. Aksiyonlarımızdan da bu bellidir" dedi.Erkan, "Bizim bütüncül yaklaşımımız ve kademeli gidişimiz hem ekonomi açısından hem dengelerin oluşmasına, geçiş sürecinde fırsat verme açısından hem de enflasyon ve değişkenler üstünde etkileri görme açısından çok doğru ve hakikaten optimize ettiğimiz bir yaklaşımdır. Merkez Bankası Başkanı olarak benden hiçbir zaman hiçbir siyasi açıklama almayacaksınız" ifadesini kullandı.