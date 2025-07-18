KKDF Kesinti Oranları Belirlendi: Döviz ve Altın Kredilerinde Yüzde 1
Cumhurbaşkanı Kararı ile bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesinti oranı döviz ve altın kredilerinde yüzde 1, diğerlerinde ise yüzde 0 olarak belirlendi. Yeni düzenleme, yarından itibaren geçerli olacak.
Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan kredilerdeki Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı, döviz ve altın kredilerinde yüzde 1, diğerlerinde yüzde 0 olarak belirlendi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan kredilerde KKDF kesintisi oranı döviz ve altın kredilerinde yüzde 1, diğerlerinde yüzde 0 olarak tespit edildi.
Faktoring şirketleri ile finansal kiralama şirketlerine yurt içinden kullandırılan döviz kredilerinde söz konusu oran yüzde 0 oldu.
Karar, yarından itibaren kullandırılacak kredilere uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.