KKDF Kesinti Oranları Belirlendi: Döviz ve Altın Kredilerinde Yüzde 1

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Cumhurbaşkanı Kararı ile bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesinti oranı döviz ve altın kredilerinde yüzde 1, diğerlerinde ise yüzde 0 olarak belirlendi. Yeni düzenleme, yarından itibaren geçerli olacak.

Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan kredilerdeki Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı, döviz ve altın kredilerinde yüzde 1, diğerlerinde yüzde 0 olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan kredilerde KKDF kesintisi oranı döviz ve altın kredilerinde yüzde 1, diğerlerinde yüzde 0 olarak tespit edildi.

Faktoring şirketleri ile finansal kiralama şirketlerine yurt içinden kullandırılan döviz kredilerinde söz konusu oran yüzde 0 oldu.

Karar, yarından itibaren kullandırılacak kredilere uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
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