Kıyı Tesisleri İçin Zorunlu Sigorta Teminatları Artırılıyor

Güncelleme:
SEDDK, kıyı tesislerinin deniz kirliliği zorunlu mali sorumluluk sigortasında teminatları 8 milyon lira ile 64 milyon lira arasında değişecek şekilde artırdı. Tedavi giderleri ve daimi sakatlık için kişi başına teminat tutarı 300 bin liradan 2 milyon liraya çıkarıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), kıyı tesisleri deniz kirliliği zorunlu mali sorumluluk sigortasında teminatların artırılmasına karar verdi.

SEDDK'nın "Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, maddi zarar temizleme masrafları, atıkların taşınması ve bertarafı için teminat tutarları, tesisin yıllık üretim, işlem veya yük elleçleme kapasitesine göre 8 milyon lira ile 64 milyon lira arasında değişecek. Söz konusu teminatlar daha önce 1 milyon lira ile 8 milyon lira arasında değişiklik gösteriyordu.

Tedavi giderleriyle daimi sakatlık ve ölüm halinde kişi başına teminat tutarı 300 bin liradan 2 milyon liraya çıkarılırken, olay başına durumlarda 10 milyon lirayla 80 milyon lira arasında uygulanacak.

Tedavi giderleriyle daimi sakatlık ve ölüm halinde olay başına teminat tutarı daha önce 1,5 milyon lira ile 12 milyon lira arasında uygulanıyordu.

Tebliğe göre, ana faaliyet konusu petrol ve petrol türevlerini elleçleyen kıyı tesisleri için asgari maddi teminat tutarları söz konusu teminatların üç katı olarak uygulanacak.

Üretim, işlem veya yük elleçleme kapasitesinin belirlenmesinde tesisin sigorta konusu faaliyeti ile ilgili üretim, işlem veya yük elleçleme kapasitesi esas alınacak.

Bu kapsamda, tebliğde yer alan teminat tutarları, her takvim yılı başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksinin yıllık (bir önceki yılın aynı ayına göre) değişim oranı esas alınmak suretiyle artırılacak.

Tebliğ 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.???????

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
