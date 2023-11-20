Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 95 Personel İstihdam Edecek
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 95 personel alımı yapacak. İkinci kaptan, mühendis, deniz trafik operatörü gibi pozisyonlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 95 personel istihdam edecek.
Kurumun, Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel "daimi işçi" statüsünde alınacak.
Bu kapsamda, ikinci kaptan, mühendis, ikinci mühendis, deniz trafik operatörü, avukat, büro personeli, gözcü-muhabereci, elektrik zabiti, tekniker, gemici, yağcı alımı gerçekleştirilecek.
İlana başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.
95 işçinin alımına ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinden yayımlanacak.
Nihai listelerin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ulaşmasının ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.