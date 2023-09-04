Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 76 İşçi Alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 76 kişiyi istihdam edecek. İkinci kaptan, ikinci mühendis, mühendis, büro personeli, gemici ve yağcı pozisyonlarına alımlar yapılacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 76 işçi istihdam edecek.
Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel, daimi işçi statüsünde alınacak.
Bu kapsamda, ikinci kaptan, ikinci mühendis, mühendis, büro personeli, gemici ve yağcı alımı gerçekleştirilecek.
İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.
Alıma ilişkin ilan detayları kurumun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayınlanacak.
Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi