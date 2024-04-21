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Kıyı Balıkçılığında Azalış Endişe Veriyor

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Kıyı balıkçılığı yapanların sayısında son yıllarda azalma olduğu belirtilerek yeni neslin bu mesleği pek tercih etmediği belirtildi. Kıyı balıkçıları, kıyı dolgularının bilinçsiz yapılmasından dolayı büyük sorunlar yaşadıklarını ve balıkçılığın artık dededen toruna geçen bir meslek haline gelmekten çıktığını ifade etti.

Kıyı balıkçılığı yapanların sayısında azalış tedirgin ediyor

Faroz Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mehmet Candeğer:

"Kıyı balıkçıların sayısı her geçen gün azalıyor, artık dededen toruna geçen bir meslek haline gelmekten çıkıyor"

TRABZON - Kıyı balıkçılığı yapanların sayısında son yıllarda azalma olduğu belirtilerek yeni neslin bu mesleği pek tercih etmediği belirtildi.

Trabzon Merkez Su Ürünleri Faroz Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mehmet Candeğer, kıyı balıkçılığının Trabzon'da neredeyse unutulmaya yüz tutmuş üç meslekten biri haline geldiğine dikkat çekerek, "Artık çocuklar dedelerinden gördüğü balıkçılık mesleğini yapma düşüncesinden çok uzak" dedi.

Denizlerde büyük tekneler için 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından denizler kıyı balıkçılarına kaldı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Trabzon Merkez Su Ürünleri Faroz Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mehmet Candeğer, büyük teknelerin 15 Nisan'dan sonra avlanma yapamayacak olmasından dolayı kıyı balıkçıların avladığı balıkların değerinin yükseleceğini kaydederek, "15 Nisan itibariyle büyük tekneler için yasak başladı. Dolayısıyla kıyı balıkçıları olarak avladığımız balıklar biraz daha değerinde satılacak. Avlanma sezonu bizim için yeni başlıyor diyebiliriz. Bundan sonra barbun, istavrit, ilerleyen zamanlarda çinakop ve palamuda doğru yöneleceğiz" dedi.

"Bir çok balık çeşidi artık yok"

Karadeniz'de Mersin balığından orkinosa kadar bir çok çeşidin avlandığını dedelerinden duyduklarını belirten Candeğer, "Bir çok nedenden dolayı avlanma azaldı. Avcılık konusunda teknolojinin ilerlemesi, balık neslinin azalması küçülmesiyle birlikte avcılık azaldı. Buna bağlı olarak tekne sayısı amatörler ve profesyonel balıkçılar da artış oldu. Sürekli bir avlanma var hiçbir zaman yerine gelmeyen stok var çünkü avcılık çok. Dedelerimizin anlattığına göre kofanalar, orkinoslar, mersin balıkları görülüyordu biz bunların sonuna bile yetişemedik. İnşallah daha ilerleyen zamanlarda görürüz" diye konuştu.

"Kıyı dolgularının bilinçsiz yapılmasından dolayı büyük sorunlar yaşıyoruz"

Kıyı dolgularının bilinçsiz yapılmasından dolayı başta kirlilik olmak üzere sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Candeğer, "En büyük sorun kirlilik diyebiliriz. Kıyı dolgularının bilinçsiz yapılmasından dolayı büyük sorunlar yaşıyoruz. Çünkü istinat duvarları kurulmadan dolgular yapıldı. Dolayısıyla denize dökülen topraklar, çöpler kıyı balıkçılarını tamamen bitirdi. Çünkü buralarda avlanma alanı sıfırdan yüz metreye hatta yetmiş metreye kadar, o da artık çamurla kaplandı. Dolayısıyla balıklar yavrulayamıyorlar buna nedenle avcılık azalıyor. Balıkçılar günde iki kilogram üç kilogram mezgit ile geri dönüyorlar, giderleri çok neredeyse balıkçılığı bırakma noktasına geldiler" şeklinde konuştu.

"Artık toruna geçen bir meslek haline gelmekten çıkıyor"

Kıyı balıkçılığının artık dededen toruna geçen bir meslek haline gelmekten çıktığını ifade eden Candeğer, "Denizde avlananların sayısı her geçen gün azalıyor. Artık dededen toruna geçen bir meslek haline gelmekten çıkıyor. Bir nevi Trabzon'daki kaybolmaya yüz tutmuş üç meslekten biri haline geldi. Bakırcılık gibi, balıkçılık ta artık yavaş yavaş kayboluyor. Artık çocuklar dedelerinden gördüğü balıkçılık mesleğini yapma düşüncesinden çok uzak" ifadelerini kullandı.

"Benim peşimden bu mesleği yapacak hiç kimse yok"

Kıyı balıkçıların Hasan Şal ise, yeni neslin bu mesleğe pek sıcak bakmadığını belirterek, "Yaklaşık 30 yıldır bu mesleği yapıyorum. Büyük tekneler için avlanma yasağının başlaması kıyı balıkçıların avlayacağı balığın değerini biraz daha artıracak. Dolayısıyla büyük tekneler avlanma yapmayacağı için tutacak olduğumuz balıklar biraz daha değer kazanacak. Kıyı balıkçıları olarak genelde mezgit ara sıra istavrit avlıyoruz. Yeni nesil bu mesleğe pek umutla bakmıyor. Dolayısıyla balık olmayınca yeni nesil bu işi pek önemsemedi. Benim peşimden bu mesleği yapacak hiç kimse yok diyebilirim. Sadece ben değil, diğer balıkçı arkadaşlarımın da durumu hemen hemen aynı. Dolayısıyla peşten gelen nesil bu işe pek sıcak bakmıyor. Bugünlerde sayımız çok azaldı diyebiliriz. Eskiden 50-60 kişi idik şimdi Faroz Mahallesinde 20-30 kişi bu mesleği yapan yok diyebiliriz. Şu an ağlarımızı onarıyoruz. Denizin tabanında bayağı pislik olduğu için ağlarımız çöple doluyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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