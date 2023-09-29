KİT ve Özelleştirme Programındaki Kuruluşların Borç Stoku Açıklandı

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, 2023 yılının 2. çeyreği itibarıyla 687 milyar 634 milyon 81 bin lira oldu. İç borçlar içinde en yüksek kalemi resmi dairelerin borçları oluştururken, bunu gerçek/tüzel kişilerin ve ticari bankaların borçları izledi.

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, 2023 yılının 2. çeyreği itibarıyla 687 milyar 634 milyon 81 bin lira oldu.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılının 2. çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 576 milyar 897 milyon 570 bin bin lira, dış borçları ise 110 milyar 736 milyon 511 bin lira oldu. Böylece toplam borç stoku 687 milyar 634 milyon 81 bin lira olarak gerçekleşti.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 211 milyar 112 milyon 736 bin lirayla resmi dairelerin borçları oluştururken, bunu 174 milyar 454 milyon 499 bin lirayla gerçek/tüzel kişilerin, 121 milyar 253 milyon 787 bin lirayla ticari bankaların borçları izledi.