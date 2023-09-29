KİT ve Özelleştirme Kuruluşlarında Çalışan Sayısı Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılının 2. çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı. Toplamda 103 bin 776 kişi çalışırken, bunların 103 bin 548'i Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 228'i ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor. Çalışanların dağılımı ise memur, sözleşmeli, kapsam içi işçi, kapsam dışı işçi ve geçici işçi olarak belirlendi.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, bu yılın 2. çeyreği itibarıyla 103 bin 776 kişi çalışıyor.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılının 2. çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda toplam 103 bin 776 kişi çalışırken, bunların 103 bin 548'i Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 228'i ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 317'si memur, 43 bin 173'ü sözleşmeli, 42 bin 246'sı kapsam içi işçi, 3 bin 452'si kapsam dışı işçi, 10 bin 588'i ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.