Haberler

KİT'lerde 2025 yılı itibarıyla 96 bin 268 kişi çalışıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda çalışan sayısını açıkladı. Toplamda 96 bin 268 kişi istihdam ediliyor.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, 2025 yılı itibarıyla toplam 96 bin 268 kişi görev yapıyor.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, geçen yılın son çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 96 bin 268 kişi çalışıyor. Bu kişilerin 96 bin 115'i Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 154'ü ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 250'si memur, 44 bin 111'i sözleşmeli, 38 bin 368'i kapsam içi işçi, 3 bin 626'sı kapsam dışı işçi, 5 bin 913'ü ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

Bu kapsamda, KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, 2025 yılı itibarıyla toplam 96 bin 268 kişi görev yapıyor.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

İnanılmaz maçlar var! İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yeni karar
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

İnanılmaz maçlar var! İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
26 yıllık ara sona erdi! Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa'da dokundu

Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halılarını Türk ustalar dokudu