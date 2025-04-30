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KİT ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlarda İstihdam Rakamları Açıklandı

KİT ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlarda İstihdam Rakamları Açıklandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yılın ilk çeyreği itibarıyla toplam 90 bin 324 kişinin istihdam edildiğini açıkladı.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yılın ilk çeyreği itibarıyla 90 bin 324 kişi görev yapıyor.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, yılın ilk çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 90 bin 324 kişi çalışıyor ve bunların 90 bin 171'i Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 153'ü ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 233'ü memur, 44 bin 137'si sözleşmeli, 36 bin 814'ü kapsam içi işçi, 3 bin 478'i kapsam dışı işçi, 1662'si ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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