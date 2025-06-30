KİT'lerin Borç Stoku 1 Trilyon Lirayı Aştı

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, 2025'in ilk çeyreği itibarıyla 1 trilyon 85 milyar 854 milyon 556 bin lira oldu.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılının birinci çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 844 milyar 768 milyon 899 bin lira, dış borçları ise 241 milyar 85 milyon 657 bin lira oldu. Böylece toplam borç stoku 1 trilyon 85 milyar 854 milyon 556 bin lira olarak gerçekleşti.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 338 milyar 758 milyon 281 bin lirayla resmi dairelerin borçları oluştururken, bunu 268 milyar 883 milyon 943 bin lirayla ticari bankaların, 94 milyar 353 milyon 105 bin lirayla gerçek ve tüzel kişilerin borçları izledi.