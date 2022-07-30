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Kışın yaz, yazın kış lastiği kullanmak araca zarar veriyor

Kışın yaz, yazın kış lastiği kullanmak araca zarar veriyor Sanayide bakım yoğunluğu Araç bakım servisi müdürü Ümit Sel: "Klima, silecek, fren, yağ kontrolleri yoğunluğu var" Yaz aylarında tatile giden birçok sürücünün yolu sanayide bitiyor.

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Kışın yaz, yazın kış lastiği kullanmak araca zarar veriyor

Sanayide bakım yoğunluğu

Araç bakım servisi müdürü Ümit Sel: "Klima, silecek, fren, yağ kontrolleri yoğunluğu var"

DÜZCE - Yaz aylarında tatile giden birçok sürücünün yolu sanayide bitiyor. Sanayilerde gözle görülür bir artış yaşanırken, araç bakım servisi müdürü Ümit Sel ise sürücülere bazı uyarılarda bulundu.

Son zamanlarda tatil için kilometrelerce yol yapan sürücülerin en büyük korkusu araçlarında oluşabilecek mekanik arızalar. Uzun yola çıkmadan önce sürücüler sanayilerde yoğunluk oluşturuyor. Düzce Sanayisinde de sürücüler araçlarının bakımlarını yaptırırken, araç bakım servisi müdürü Ümit Sel, sürücüleri bazı konularda uyardı.

Yazın kış, kışın ise yaz lastikleri ile araç kullandığını ve bu seçeneğin araca zarar verdiğini dile getiren Sel, "Yoğun kış şartlarından geçen araçların belli başlı bakımlardan geçmesi gerekiyor. Bunların içerisinde en önemlisi direksiyon, fren, lastiklerin komple gözden geçmesi gerekiyor. Yazın ihtiyacınız olacağı için sileceklerin, klimaların ve filtrelerinin gözden geçirilmesi gerekiyor. Yazın genelde bunlarla ilgili yoğunluk yaşıyoruz. Hala kış lastiği ile devam edip, yaz lastiğine geçmeyen vatandaşlar var. Kışı yaz lastiği ile geçirenler var. Bu araca zarar veriyor. Onların bakımlarını genel kontrollerini yapıyoruz. Genellikle talep bu yönde oluyor. Klima sistemlerini kontrol ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Ekonomi

Tragger Düzce Ekonomi Haberler

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