Kısa Vadeli Mevduat ve Yatırım Fonlarında Stopaj Oranı Artışı

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Kısa vadeli mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları Cumhurbaşkanı kararıyla artırıldı. 6 aya kadar vadeli hesaplar için oran yüzde 17,5, 1 yıla kadar vadeli hesaplar için ise yüzde 15 olarak belirlendi.

Kısa vadeli mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 6 aya kadar vadeli hesaplarda oran yüzde 15'ten yüzde 17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12'den yüzde 15'e çıkarıldı.

Kısa vadeli mevduat hesapları ile yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranlarında 5 ay sonra yeniden artışa gidildi. Karar, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girdi. Buna göre, 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12'den yüzde 15'e çıkarıldı.

Stopaj artışı, özellikle kısa vadeli tasarruf araçlarını tercih eden yatırımcıları etkileyebilir. Söz konusu oranlar, en son 1 Şubat'ta yapılan düzenlemeyle artırılmıştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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