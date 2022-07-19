Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,6 arttı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun, 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,6 artışla 134,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TCMB'den, kısa vadeli dış borç istatistiklerine ilişkin yapılan açıklamaya göre; mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,6 artışla 134,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9,2 artarak 56,1 milyar dolar olurken diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,9 artarak 49 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 45,5'i dolar, yüzde 25,9'u euro, yüzde 9,1'i Türk lirası ve yüzde 19,5'i diğer döviz cinslerinden oluştu. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 182,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,9, Merkez Bankası'nın yüzde 16,1, özel sektörün ise yüzde 65 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi