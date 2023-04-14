Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Şubat Sonu İtibariyle 153,1 Milyar Dolara Çıktı

Türkiye Cumhuriyet Bankası (TCMB) verilerine göre, şubat ayı sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 3,1 oranında artışla 153,1 milyar dolara çıktı. Bu borçların 196,3 milyar dolarlık kısmı, vadesine 1 yıl ve daha az süre kalan borçlardan oluşuyor.

Türkiye Cumhuriyet Bankası (TCMB) verilerine göre, şubat ayı sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 3,1 oranında artışla 153,1 milyar dolara çıktı. Bu borçların 196,3 milyar dolarlık kısmı, vadesine 1 yıl ve daha az süre kalan borçlardan oluşuyor.

Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 3,1 oranında artarak 153,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4 oranında artarak 63,4 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,2 oranında artarak 55,9 milyar ABD doları düzeyinde oldu.

YURT DIŞI YERLEŞİKLERİN DÖVİZ HESABI YÜZDE 0,2 ORANINDA AZALDI

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre değişim göstermeyerek 10,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,2 oranında azalarak 20,2 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 2,6 oranında azalışla 16,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları ise geçen yıl sonuna göre yüzde 22,1 oranında artışla 16,1 milyar ABD doları seviyesine çıktı. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 1,4 oranında artarak 49,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

KAMU KESİMİNİN DIŞ BORÇ STOKU YIL SONUNA GÖRE YÜZDE 9,5 ORANINDA ARTTI

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 yıl sonuna göre yüzde 9,5 oranında artarak 31,6 milyar ABD dolara çıktı. Özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 1,0 oranında artarak 87,7 milyar ABD doları oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 4,6 oranında artarak 78,0 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 1,3 oranında artarak 74,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası verilerine göre, 2022 yıl sonunda 676 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2023 şubat sonu itibarıyla 891 milyon ABD doları olarak oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 109 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 44,5'i ABD doları, yüzde 25,5'i euro, yüzde 11,8'i TL ve yüzde 18,2'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

VADESİNE 1 YIL VE DAHA AZ KALAN KISA VADELİ BORÇ STOKU 196,3 MİLYAR DOLAR

Şubat sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 196,3 milyar ABD doları düzeyinde. Söz konusu stokun 17,2 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 22,1, Merkez Bankası'nın yüzde 17,2, özel sektörün ise yüzde 60,7 oranında paya sahip olduğu gözlendi.