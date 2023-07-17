Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Mayısta Yüzde 11,1 Arttı

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, 2022 sonuna göre yüzde 11,1 artarak 165,6 milyar dolara çıktı. Bankalar ve diğer sektörlerin borç stokları da artış gösterdi.

Kısa vadeli dış borç stoku, mayısta 2022 sonuna kıyasla yüzde 11,1 artışla 165,6 milyar dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2023 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 sonuna kıyasla yüzde 11,1 artarak 165,6 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,3 artışla 64,9 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,1 artarak 56,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 sonuna göre yüzde 5,6 artarak 11,3 milyar doları seviyesine ulaştı.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,8 oranında azalarak 20,6 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1,2 artışla 17 milyar ABD dolar oldu.

Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna göre yüzde 22,1 artışla 16,1 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 sonuna göre yüzde 3,5 artarak 50,4 milyar dolar oldu.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 88,6 milyar dolar

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 sonuna göre yüzde 12,9 yükselerek 32,6 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 1,3 artarak 88,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 21,1 artışla 90 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 0,5 artarak 74,4 milyar dolara yükseldi.

2022 sonunda 676 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2023'ün mayıs sonu itibarıyla 926 milyon doları olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 298 milyon dolar oldu.

2023'ün mayıs sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 47,5'i dolar, yüzde 24,7'si avro, yüzde 10,6'sı TL ve yüzde 17,2'si diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

Yine mayıs sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 207,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 17,2 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,9, Merkez Bankası'nın yüzde 21,4, özel sektörün ise yüzde 57,7 oranında paya sahip olduğu görüldü.