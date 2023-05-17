Kısa vadeli dış borç stoku martta arttı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), martta kısa vadeli dış borç stokunun, 2022 yıl sonuna kıyasla yüzde 8,7 artarak 161,4 milyar dolara çıktığını açıkladı.

TCMB, Mart 2023 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre; mart sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 8,7 artışla 161,4 milyar dolar oldu. Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,2 artarak 66 milyar dolar olurken; diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,4 artarak 56 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 46'sı dolar, yüzde 25'i euro, yüzde 11,5'i TL ve yüzde 17,5'i diğer döviz cinslerinden oluştu. Orijinal vadesine bakılmaksızın, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 203,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17,1 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 21, TCMB'nin yüzde 19,3, özel sektörün, yüzde 59,7 oranında paya sahip olduğu gözlendi.