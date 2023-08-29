Kışa hazırlık için kurutmalıklar raflardaki yerini aldı

Kahramanmaraş'ta kış aylarına hazırlık için kurutulacak olan kabak, biber, patlıcan ve acurlar piyasaya çıktı. Geleneksel şekilde güneşte kurutulan mahsuller, tarihi Maraş Kapalı Çarşı'da satışa sunuluyor.

Vatandaşın kışa hazırlayacağı patlıcan, biber, kabak ve acur raflardaki yerini aldı

KAHRAMANMARAŞ - Kış mevsiminin vazgeçilmezi ve yazında dolma yemeği yapmakta kullanılan yeni mahsul kurutmalık patlıcan, biber, kabak, acur raflardaki yerini aldı.

Kahramanmaraş'ta kış aylarına hazırlık için kurutulacak olan kabak, biber, patlıcan ve acurlar piyasaya çıktı. Geleneksel şekilde güneşte kurutulan mahsuller, tohumları temizlendikten sonra 50'şerli olarak iplere diziliyor ve tarihi Maraş Kapalı Çarşı'da satışa sunuluyor.

Genelde evlerin damlarında ve balkonlarda kurutulan sebzeler, uygun şartlarda saklandıktan sonra kış aylarında çeşitli yemeklerde kullanılırken, gününe göre 3 gün ila 15 gün arasında değişen sürede kurutulan sebzeler ve hem yurtiçine hem de yurtdışına satılıyor.

Tarihi Maraş Kapalı Çarşısı'nda alıcı bulan kurutmalıklar, daha çok iç pazarda alıcı bulurken son yıllarda ise çeşitli ülkelere de satılmaya başlandı.

İbrahim Aydoğar, "Biber, patlıcan ve kabaklar raflardaki yerini aldı. Hepsi bu senenin ve yeni geldi. Geçen yıl 60 TL'den satılıyordu, bu sene ise 70 ila 80 TL arasında değişiyor. Vatandaşların ilgisi şu an çok yoğun, artık kışa girdik ve kurular yerlerini aldı" dedi.

40 yıldır Tarihi Kapalı Çarşı'da dükkan işleten Abdurrahman Aydoğar, "Deprem acı bir olay oldu, satışlar eskiye nazaran durgun olsa da yine de iyi buna şükür diyorum. Genelde patlıcan ve biber ağırlıkta olur, bunun yanında kabak salatalık da olur ancak patlıcan ile biber daha yoğun olur, bunlar olmazsa olmazımız" diye konuştu.