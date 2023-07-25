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Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasında Son 3 Ayda 935 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Ekonomi Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kısa çalışma ödeneği uygulamasında son 3 ayda 110 bin kişiye yaklaşık 935 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Uzatılan süreçte ise yaklaşık 115 bin kişinin daha ödeme alması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasında, son 3 ayda 110 bin kişiye yaklaşık 935 milyon lira ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 3 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından, 3 aylık sürede 110 bin kişiye yaklaşık 935 milyon lira kısa çalışma ödemesi gerçekleştirildi. Uzatılan 3 aylık süreçte ise yaklaşık 115 bin kişinin kısa çalışma ödeneğinden faydalanması beklenmektedir. Yaklaşık 1 milyar liralık ödeme yapılacağını öngörüyoruz. Tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Vedat Işıkhan Ekonomi Haberler

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