Üye Girişi
Haberler
İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani 'Karım beni aldatıyor' demiş

7 kişiyi öldüren cani tek bir cümle sarf edip silahına sarılmış

 CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık

CHP'li isim video paylaşıp skandal bir iddiada bulundu
Görüntü Türkiye'den! Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi

At donduran soğuk

Kış Meyvelerinde Fiyatlar Düşüyor: Mandalina ve Portakal Tezgahlarda

Kış Meyvelerinde Fiyatlar Düşüyor: Mandalina ve Portakal Tezgahlarda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez meyveleri mandalina ve portakal, yüksek rekolte sayesinde bu yıl 50 liradan satışa sunuluyor. Geçen yıl 70 lira olan fiyatlar, bu yıl tüketiciyi sevindiriyor.

Soğuk kış günlerinin vitamin deposu mandalina ve portakal, tezgahlardaki yerini aldı. Kış mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden portakal ve mandalina geçen yıl 70 liradan satışa çıkarken, bu yıl rekoltenin yüksek olması sebebiyle 50 liradan satışa sunuldu.

Faydası saymakla bitmeyen kış aylarında bolca tüketilen portakal ve mandalina tezgahlarda yerini aldı. Bu sezon yaşanan bolluk sebebiyle geçen seneye göre fiyatı düşen portakal ve mandalina, hem satıcıyı hem de tüketiciyi mutlu etti. Geçtiğimiz yıl 70 liradan satılan mandalina ve portakal, bu seneki rekoltenin yüksek olması sebebiyle yeni sezonda 50 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Greyfurt 50, nar ve elma ise 60 liradan vatandaşların kış meyveleri arasındaki tercihi oldu.

Bu sene bolluk olduğundan dolayı daha ucuza satıldığını belirten Tuzpazarı esnaflarından Ali Rıza Çetin, "Yazın yaz meyvesi, kışın kış meyvesi satıyoruz. Genellikle kışın mandalina ve portakal daha ağırlıkta satılıyor. Mandalina ve portakal geçen seneye göre bu sene daha ucuz gibi. Geçen sene 70 liradan satılan portakal şu anda 50 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Fiyatlar geçen seneyle göre daha ucuz çünkü bu sene bolluk var. Mandalina 50 lira, portakal 60 lira, elma ise 50 lira arasında değişiyor. Kendi evimizde makinamızda sıktığımız portakal ve mandalina suyunu da satıyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Fiyatları görünce cinnet geçiren adam marketten sürüklenerek atıldı
img

Wanda'nın yeni sevgilisi Galatasaray'a saygısızlık yaptı
img

Beyza'nın şiddet itirafı ağlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sivas'ta okullar tatil mi 26 Kasım? Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Adana'da okullar tatil mi 26 Kasım Salı? Adana'da okullar tatil edilecek mi? Bursa okullar tatil mi 26 Kasım? Bursa'da okullar tatil edildi mi? Yarın okullar açık mı? Ankara'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur maaş zamları ne zaman açıklanacak? İrfan Can Kahveci ne kadar maaş alıyor? Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ne kadar alıyor? Belediye kreşleri kapatılacak mı? Belediyelerin açtığı kreşler neden kapatılacak? En son deprem ne zaman oldu? 25 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Giovanni van Bronckhorst istifa edecek mi? Galatasaray'dan Ziyech gitti mi? Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Ebru Baki Sözcü TV'den ayrıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.