Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğuyla Lastik Bakım ve Onarım Bayilerinde Yoğunluk Arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri çerçevesinde 1 Aralık-1 Nisan döneminde tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu başlarken, lastik bakım ve onarım bayilerinde yoğunluk arttı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri çerçevesinde 1 Aralık-1 Nisan döneminde tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu başlarken, lastik bakım ve onarım bayilerinde yoğunluk arttı.

Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu, İstanbul'da 25 Kasım'da, Türkiye genelinde ise 1 Aralık'ta başlayacak. Diyarbakır'da da bu nedenle lastikçilerde yoğun mesai başladı. Kış lastiği taktırmayan işletmelere 2023 yılı için geçerli olan 2 bin 568 lira ceza uygulanacak.

Kış lastiği taktırmak isteyen özellikle ticari taksi sürücüleri oto sanayilerde yoğunluk oluştururken, ustalar sürücülere kış lastiği taktırmaları konusunda uyarılarda bulundu. Diyarbakır'da 45 yıldır araç bakım ve lastik onarım işi yapan Hasan Kamçı, kışın aracın yol tutuş konforu için lastiklerin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kış lastiğini ticari taksi veya özel otomobil sürücülerinin muhakkak takması yönünde uyarılarda bulunan Kamçı, "Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü takdirde aslında kış lastikleri o vakit takılması gerekiyor. Ülkemizde kışı erken gören şehirlerimiz var. O şehirlerdeki vatandaşlarımızın daha erken kış lastiği takması gerekiyor. Kış lastikleri mevsime uyumlu olarak üretiliyor. Bu lastiklerimiz vakumlu olup, kılcal damarlar mevcuttur. Özellikle kış lastikleri soğuğa karşı sertleşmeyip yumuşak kalıyor. Bu da aracın yol tutuşunu arttırıyor" dedi.

"Kaza yapma olasılığı yüzde 90"

Yaz lastiklerinin kış aylarında kullanılmasının doğru bir tercih olmadığını belirten Kamçı, "Kışın lastikler değiştirilmezse kaza yapma olasılığı yüzde 90'dır. Mutlaka karda, buzda, yağmurda kış lastiği takılmalıdır. Kış lastiği yoksa zincir takılmalı. Zincir de lastiğe, asfalta ve araca zarar veriyor. Yaz lastiği ile kış lastiği birbirinden farklıdır. Kış lastiklerinde kılcal damarlar oluyor. Bu damarlar içerisinde kar girip patinaj olayı bitiyor. Böylelikle karda mahsur kalınmıyor ve yol tutuşu iyi oluyor. Lastiğin ömrü, 1.6 milimetrenin altına düştükten sonra değiştirilmesi lazım. Zaten üretici birçok firma lastiklerin içerisinde çıkıntı bırakmış. Dişler çıkıntıyla sıfırlandıktan sonra lastiğin kesinlikle değiştirilmesi gerekiyor. Lastik sadece dönen bir nesne olmuş olur" diye konuştu.

Sürücüleri birinci sınıf lastik taktırılması yönünde uyaran Kamçı, "Vatandaşlar kış lastiğini Türk Standardları Enstitüsü (TSE) belgeli servislerde takarsa daha uygun olur. Onlar çünkü işe daha çok hakimdir. Bir de lastik takıldığında özellikle sibobuna, jantın çizilmemesine dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra vatandaşlar muhakkak birinci sınıf lastikleri tercih etmelidir. Sıfır araç alınırken üstünde hangi marka lastik varsa o markayı kullanmaya dikkat edilmelidir. 2, 3, 4'üncü sınıf lastikleri tavsiye etmiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Son olarak lastik değişiminden sonra muhakkak rot balans ayarının yapılması gerektiğinin altını çizen Kamçı, şunları kaydetti:

"Lastikler değiştirildikten sonra mutlaka rot balans ayarı yapılmalıdır. Bu ayar yapılmadığı takdirde sürüş konforu azalır, lastiğin ömrü azalır. Özellikle balans bozuk olursa araç titreşim yapar. 10 bin kilometrede bir rot balans ayarı yapılmalı. Ama lastik değiştiği zaman mutlaka ardından rot balans ayarı yaptırılmalıdır." - DİYARBAKIR