Haberler

Kış Aylarında Çocuklarda Yüksek Ateş Yönetimi İçin Öneriler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Medicana Kadıköy Hastanesi uzmanı Dr. Ali Balık, kış mevsiminde çocuklar arasında artan solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat çekerek, yüksek ateşi olan çocuklar için ince giysiler giydirilmesi ve ortamın havalandırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca yanlış ateş yönetiminden kaçınılması gerektiğini belirtti.

Medicana Kadıköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Balık, yüksek ateşi bulunan çocuklara ince tek kat pamuklu giysi giydirilmesi ve ısı kontrolü yapılan ortamın havalandırılması tavsiyelerinde bulundu.

Medicana Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, kış mevsimi, özellikle okul dönemindeki çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarının belirgin şekilde arttığı bir dönem olarak biliniyor.

Kapalı alanlarda daha uzun süre vakit geçirilmesi, sınıflarda yakın temasın artması ve havalandırmanın yetersiz olması gibi faktörler, virüslerin daha kolay yayılmasına zemin hazırlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Balık, özellikle influenza, Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) ve adenovirüsün okul çağındaki çocuklar arasında kolaylıkla bulaşabildiğini ve sınıf içi yayılımın temas sıklığıyla arttığını belirtti.

Hastalık belirtilerinin erken dönemde fark edilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Balık, yüksek ateşin çocukluk çağında sık karşılaşılan bir bulgu olduğunu ve çoğu zaman vücudun enfeksiyonla mücadelesinin doğal bir parçasını oluşturduğunu aktardı.

Balık, yanlış ateş yönetiminin klinik tabloyu olumsuz yönde etkileyebildiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Ateşi olan çocuğa ateş düşürücü ilaçların gereksiz veya yüksek dozda verilmesi, kalın giydirilmesi ya da fiziksel soğutma yöntemlerinin yanlış uygulanması, sık karşılaşılan hatalar. Oda ısısının 21-24 derece arasında tutulması, ince tek kat pamuklu giysi tercih edilmesi, ortamın havalandırılması ve bol ılık sıvı tüketiminin sağlanması, ateşin kontrolünde etkili. Soğuk suyla ıslatma önerilmez, ılık uygulamalar ise işlem sonrasında vücut ısısının tekrar yükselmesine yol açabilir."

Ateşin her zaman kötü bir durumun göstergesi olmamasına rağmen ateşli çocuğun makul süre içinde tıbbi olarak değerlendirilmesinin önemli olduğunu belirten Balık, ateşin uzun süre devam etmesi veya eşlik eden bulguların artması durumunda değerlendirmenin daha da önem kazanacağını ifade etti.

"Antibiyotik kullanımına hemen yönelmek hata"

Balık, kış aylarında çocuklarda ortaya çıkan viral enfeksiyonlarda, ailelerin iyi niyetle yaptığı bazı uygulamaların hastalığın seyrini olumsuz etkileyebildiğine işaret etti.

Belirtilerin başlamasının hemen sonrasında antibiyotik kullanımına yönelmenin sık gözlemlediği hatalar arasında yer aldığını kaydeden Balık, "Oysa antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonlarda etkili olup, viral solunum yolu enfeksiyonlarında gereksiz ilaç yüküne neden olabiliyor. Ateş düşürmeye gereğinden fazla odaklanmak ve hastalık bulguları henüz devam ederken çocuğun kalabalık ortamlara sokulması da bulaş riskini artıran önemli faktörler arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Ali Balık, kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için günlük yaşamda uygulanabilecek temel önlemler arasında el hijyenine dikkat edilmesi, sınıf ortamının düzenli havalandırılması, yeterli su tüketimi, uyku ve beslenmenin düzenlenmesi, kalabalık ve riskli ortamlarda maske kullanımının yer aldığını belirtti.

Solunum yolu enfeksiyonlarının çoğunlukla hafif seyretmesine rağmen bazı durumlarda daha ciddi klinik tablolar gelişebildiğini hatırlatan Balık, şunları kaydetti:

"Sürekli yüksek ateş, solunum sıkıntısı, beslenme güçlüğü, belirgin halsizlik ve şiddetli öksürük, tıbbi değerlendirme gerektiren başlıca belirtiler. Çocuğun genel durumunda belirgin bir bozulma, nefes almada zorlanma veya uykuya yönelimin artması gibi durumlar, gecikmeden değerlendirilmeli. Erken belirtilerin fark edilmesi, doğru ateş yönetimi ve koruyucu uygulamaların düzenli şekilde hayata geçirilmesi, hem çocukların hem ailelerin kış dönemini daha sağlıklı geçirmesine katkı sağlar."

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Abdullah Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var

Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi

İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Derbiye damga vuran o pozisyon dünya gündeminde
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Derbiye damga vuran o pozisyon dünya gündeminde
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok

Derbiyi izlemeye Kadıköy'e gitti! Neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.