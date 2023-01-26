Kış ayları yedek parça satışı yapan esnafın yüzünü güldürdü

Eskişehir'de otomobil yedek parçası satışı yapan Şuayip Keskin, kış aylarının gelmesiyle birlikte iş yoğunluğunun arttığını belirterek "Kış başından itibaren işlerimizde artış var" dedi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte araçların arıza yapma ihtimalleri de artış gösterdi. Son aylarda yükselen otomotiv fiyatlarından dolayı vatandaş elindeki araca daha fazla özen göstererek bakımlarını da sıklaştırdı. Sanayi bölgelerindeki yoğunluk yedek parça satışı yapan işletmeleri de etkiledi. Araçlarda yaşanan arızaların giderilmesi için değiştirilen ürünleri satan yedek parça dükkanları, kış başından itibaren yoğun iş temposu ile karşı karşıya kaldı.

"Kış başından itibaren işlerimizde artış var"

Kış aylarının başlaması ile birlikte işlerin yoğunlaştığını belirten yedek parça dükkanı işletmecisi Şuayip Keskin, "Vatandaşlar kış aylarında araç bakımlarını yaptırıyor. Bundan dolayı da yoğunluk oluştu. Kış başından itibaren işlerimizde artış var. Özellikle kış aylarında araç bakımlarının yapılması da gerekiyor. Bakımlar yapılmazsa ateşleme kısmında, bujilerde, kablolarda oluşabilecek problemlerden dolayı araçlar çalışmayabiliyor. Bu problemlerin önüne geçilmediği takdirde de farklı farklı arızalar oluşabiliyor. Araç fiyatlarının artışıyla insanlar elindeki araca daha fazla değer vermeye başladı. Bunlardan dolayı yedek parça satışlarında da hareketlilik oldu" dedi.

"Ertelenen araç bakımlarında maliyet daha yüksek oluyor"

Sürekli değişkenlik gösteren fiyatlara karşı vatandaşı uyaran Keskin, bakımların ne kadar erken yapılırsa o kadar ucuz olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yedek parça sektöründeki fiyat artışlarından vatandaşlar kadar bizler de mustaribiz. Fiyatlar güncel listelerle sürekli olarak değişiyor. Biz de listelerde takip ediyoruz. Yedek parça fiyatlarında da fazlasıyla yükseliş oldu. Bunlardan dolayı vatandaşların araç bakımlarını ertelememesi gerekiyor. Ertelenen bakımlar sonucu hem ödenecek fiyat artıyor hem de araçları daha çok zarar görüyor." - ESKİŞEHİR