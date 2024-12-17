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Kış Ayları Tamircilere Can Sıktı

Kış Ayları Tamircilere Can Sıktı
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Samsun'da kışın sert geçmesi ve sıfır ürünlerin yüksek fiyatları, tamir ve tadilatçıların işlerini artırdı. Vatandaşlar, eski ürünlerini evde tamir ettirerek kullanmayı tercih ediyor.

SAMSUN (İHA) – Kış aylarının sert geçmesi ve sıfır ürünlerin pahalı olması bit pazarına nur yağdırdı. Tamir ve tadilatçılar, işlerin yaza oranla oldukça fazla arttığını söylediler.

Deri ceket, ayakkabı, çanta ve valiz fiyatları, vatandaşları eski ürünlerin kıymetini bilmeye zorladı. Sıfır ürünlerdeki afaki rakamları ödemek istemeyen vatandaşlar kaliteli eski ürünlerini tamir ettirerek kullanma yolunu seçiyorlar. Durum böyle olunca da işleri oldukça artan tamirciler gelen talepleri 2-3 güne yetiştirmek vaadiyle vatandaşlara hizmet sunuyorlar.

"Piyasadaki pahalılık ve kışın sert geçmesi işlerimizi arttırdı"

İşlerin oldukça arttığına değinen tamir ustası Turgut Dursun, "Kış ayları ile birlikte vatandaşları giydiği eşyalarda tamir işleri arttı. Ayakkabılarda özellikle dikim ve astar yerleşiminin yanı sıra taban değişimi yapıyoruz. Keçe satışlarımız da yoğun. Deri mont tamiri de çoğaldı. Kış itibariyle yağmurlu havalarda su geçiren deri montları boyuyoruz. Valiz tamirleri de sürekli olarak yapıyoruz. Valizlerin teker ve çekçeklerini de değiştiriyoruz. Ayakkabı, çanta, deri mont ve valizle alakalı tamir, tadilat işlerinin hepsini yapıyoruz. Ayakkabı tamiri maksimum 400-500 TL tutuyor. Boyama işlemini sadece hakiki derilerde yapıyoruz. İmitasyonlarda yapmıyoruz. Hakiki deri montlar şu anda 7 bin TL'den başlıyor. Biz bu montları 500 ile 700 TL arasında boyayıp, tamir ediyoruz. Valizde ise fiyatlar 700-2 bin 500 TL arasında değişiyor. Onları da 400-500 TL'ye tamir ediyoruz. Bu nedenle tamir ve tadilat vatandaşa ekonomik açıdan katkı sağlıyor. Piyasadaki pahalılık ve kışın sert geçmesi de işlerimizin iyi seyretmesinde etken oluyor" dedi.

"Gerçek deri soyulma olmaz, imitasyon montları boyamıyoruz"

Sadece gerçek deri montları boyadıklarını da sözlerine ekleyen Dursun, "Gerçek deri mont ile imitasyon montu anlamanın en kolay yolu incelemektir. Bir ürün gerçek deriyse bu üründe asla bir soyulma olmaz. Günümüzde en çok karşılaşan durum evdeki deri zannedilen montların yaka kısımlarının soyulmasıdır. Onlar hakiki deri değildir. Hakiki deri montlarda soyulma yerine eskime olur. Bu eskiyen yerleri de boyayarak ya da gerçek deri ekleyerek tamir edebiliyoruz. En çok kol ve yakalardaki deriler eskiyor, oraları da yine gerçek deri ile değiştiriyoruz" diye konuştu.

Ürünlerini tamir ettiren vatandaşlar ise eski ürünlerin yeni ürünlere göre daha kaliteli olduğunu, sıfır ürünlere gereğinden fazla para vermemek adına tamir ve tadilat yaptırmayı seçtiklerini ifade ettiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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