Kırtasiye Ürünlerinin Fiyatları Yükseldi, Vatandaşların Alım Gücü Düştü

Aksaraylı bir kırtasiyeci, kırtasiye ürünlerinin fiyatlarının yükseldiğini ve vatandaşların alım gücünün düştüğünü belirtti. Çanta fiyatlarının 800 TL'ye kadar çıktığına dikkat çeken kırtasiyeci, hükümetin bu duruma çözüm bulmasını istedi.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaraylı kırtasiyeci Resul Aslan, "Vatandaşlarımızın alım gücü düşmüş durumda. Her sene yüzde yüz çalışıyorduk. Bu sene azalmış durumda. Bizler de idare etmeye çalışıyoruz" dedi.

Aksaray'da 40 yıldır kırtasiye işiyle uğraştığını ifade eden Resul Aslan, "Bir öğrencinin getirdiği bir liste ortalama bin 340 TL. İçinde bir adet çanta ve geri kalanı kuru boya ve sulu boya gibi okul içerisinde kullanmak için istenilen ihtiyaçlar var. Fiyatlarımız bu sene bayağı yüksek. Çanta fiyatlarımız kaliteli olanlar 800 TL'ye kadar çıkıyor. Tabii 200 liraya da çantamız var ama kullanılabilir bir çanta değil. Geçen sene 200 TL bandında olan çanta bu yıl 600 TL. Suluk 40 liradan başlıyor 200 liraya kadar gidiyor. Veliler bir suluk bir çanta alsa toplamda bin lira yapıyor" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZIN ALIM GÜCÜ CİDDİ ÖLÇÜDE DÜŞTÜ"

Vatandaşın alım gücünün ciddi ölçüde düştüğüne de dikkat çeken Aslan, "Alım gücü düşmüş vatandaşlarımızın. Her sene yüzde yüz çalışıyorduk. Bu sene azalmış durumda. Bizler de idare etmeye çalışıyoruz. Önceden depo sistemi vardı, şimdi biz de ihtiyacımız kadar alıyoruz depo sistemi artık kalmadı. Aile işletmesi olmasa yeme, içme ve giderler bizi çok zor durumda bırakacaktı" ifadelerini kullandı.

Aslan, kırtasiye ürünlerinin sadece kırtasiyeciler tarafından satılmasının sağlanması gerektiğini belirterek, "Aslında kırtasiye işini sadece kırtasiyeciler yapsa fiyatlar daha uygun bir hal alacak. Hükümetimiz bu duruma bir el atmalı, çözüm bekliyoruz" dedi.