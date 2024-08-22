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Kırtasiye Ürünleri Denetimleri Devam Ediyor

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TİCARET Bakanlığı tarafından, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ülke genelinde kırtasiye ürünü satan iş yerleri ve marketlerde denetimler sürüyor. Tekirdağ'da gerçekleştirilen denetimlerde özellikle haksız değer artışlarına karşı fiyat etiketleri ve ürünlerin standartlara uygunluğu kontrol edildi.

TİCARET Bakanlığı tarafından, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ülke genelinde kırtasiye ürünü satan iş yerleri ve marketlerde denetimler sürüyor. Tekirdağ'da gerçekleştirilen denetimlerde özellikle haksız değer artışlarına karşı fiyat etiketleri ve ürünlerin standartlara uygunluğu kontrol edildi.

Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü, 9 Eylül'de başlayacak 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesi il genelinde kırtasiye ürünleri satışı yapan iş yerleri ve marketlere yönelik denetim başlattı. Türkiye genelinde devam eden denetimlerle eş zamanlı gerçekleştirilen kontrollerde öncelikli olarak fiyat etiketlerinin denetimini yapan ekipler, haksız değer artışı olup olmadığını kontrol etti. Ekipler ayrıca işletmelerdeki ürünlerde yerli üretim logosu ve standartlara uygunlukları konusunda da denetim yaptı.

Denetimler, öğrenci ve velilerin okul sezonu öncesinde güvenli ve uygun fiyatlı kırtasiye ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Denetim sonuçlarına göre, mevzuata aykırı bulunan ürünler hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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