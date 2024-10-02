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Kırşehirli Çiftçiler 2025 Desteklerine Memnun

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Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, çiftçilere 2025 yılı için dönüm başı 634 TL bitkisel üretim desteği verileceğini açıkladı. Çiftçiler, desteklerin zamanında ödenmesini talep ediyor.

Kırşehirli çiftçi, destek uygulamasından memnun

Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak:

"Çiftçinin en büyük talebi paraların zamanında ödenmesidir"

KIRŞEHİR - Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak; 2025 yılı bitkisel üretim destekleriyle ilgili yaptığı açıklamada, Kırşehirli çiftçilerin yeni destekleme modelinden memnun olduklarını söyledi.

Çiftçiye dönüm başı 634 TL ödeneceğini aktaran Oda Başkanı Mevlüt Toprak; "2025 Yılı için bitkisel üretim destekleri açıklandı. Mazot-Gübre desteği 2024 yılında 185 TL olarak ödenmekteydi. Hükümetimiz, 2025 yılında temel ve planlı üretim desteği olmak üzere desteklemeleri iki parça olarak uygulama kararı aldı. Temel üretim desteğinde 317 TL, planlı üretim desteğinde ise 317 TL vererek toplamda çiftçimize 634 TL dönüm başı para ödenecek" dedi. Yapılacak bitkisel üretim desteğiyle yeni bir modele geçildiğini ve çiftçiye kolaylık sağlanacağını aktaran Toprak; "Çiftçinin en büyük talebi paraların zamanında ödenmesidir. Çiftçinin aldığı ödemenin zamanında aktarılması ve enflasyona ezdirilmemesi en büyük talebimizdir. Boztepe ve Mucur ilçesindeki çiftçiler ayrıca su kısıtlılığından dolayı ek ödeme alacaklar" diye konuştu.

Öte yandan 2024 yılında çiftçinin aldığı destekle 2025 yılında alacağı destekler kıyaslandığında 3,5 kat artış göze çarpıyor. Çiftçiler; ödemeleri nakit şeklinde alacak.

Kırşehirli Çiftçiler 2025 Desteklerine Memnun
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Ekonomi

Çiftçilik Kırşehir Ekonomi Güncel Tarım

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