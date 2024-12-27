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Kırşehir Ziraat Odası Başkanı 2025'te Yüksek Verim Bekliyor

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı 2025'te Yüksek Verim Bekliyor
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Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, 2024 yılının zorluklarına rağmen 2025 yılında çiftçilerin yüksek verim elde etmesini beklediklerini açıkladı. Üretim maliyetlerindeki artışa dikkat çeken Toprak, gıda enflasyonunun sebebinin komisyoncular ve aracılar olduğunu belirtti.

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, 2024'te çiftçilerin zor bir dönemden geçtiğini, 2025 yılında ise yüksek verim beklediklerini söyledi.

2024 yılını değerlendiren Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Toprak, "Tarım sektörü, üretim maliyetlerindeki aşırı artış nedeniyle zor bir dönemden geçti. Ürünlerini hak ettiği değerde satamayan çiftçiler, mazot, gübre ve ilaç fiyatları artışına rağmen üretimini sürdürdü" dedi.

Çiftçinin ürününü değerinde satamaması sorunuyla karşılaşmasına rağmen 2025 yılında yüksek verim beklediklerini aktaran Toprak, "Kırşehir'de çiftçi zor dönemden geçti. Ürün değerinde verilemedi. Maliyet artışına rağmen üretim sürdürülmüştür. Gelir kaybı zorluyor olsa da Kırşehir'de tarlada ürünü dolu vurması ve küçük yangınlar dışında büyük sorun olmadı. Küresel ısınmanın etkisiyle verim kaybı yaşandı. Gıda enflasyonu nedeniyle şikayet geliyor olsa da bu durum çiftçi ile net alakalı değildir. Sebep komisyoncular ve aracılardır. Üretim yeni yılda da devam edecektir" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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