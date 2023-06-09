Kırşehir Valisi Buhara, kentteki yatırımlar hakkında bilgi verdi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kentte devam eden ve yapılacak yatırımlar hakkında gazetecileri bilgilendirdi. Buhara, Kırşehir Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında, kentte çok iyi seviyelerde okur yazarlık olduğunu, nüfus ve coğrafi yapısı itibariyle de kentin önemli bir konumda bulunduğunu aktardı.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kentte devam eden ve yapılacak yatırımlar hakkında gazetecileri bilgilendirdi.

Buhara, Kırşehir Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında, kentte çok iyi seviyelerde okur yazarlık olduğunu, nüfus ve coğrafi yapısı itibariyle de kentin önemli bir konumda bulunduğunu aktardı.

Kırşehir'in, Ankara, Kayseri ve Tuzköy olmak üzere 3 havaalanına ulaşımın çok yakın olmasının yatırımcılar için bir avantaj teşkil ettiğini anlatan Vali Buhara, Kırşehir'in kalkınması, gelişmesi için tüm adımları atacaklarını söyledi.

Sadece Kırşehir'de değil, Ankara'da ve diğer illerde bulunan iş insanları ile bir araya gelerek kentte yatırım yapmaları için istişareleri sürdüreceklerini vurgulayan Buhara, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de Organize Sanayi Bölgesinin genişletilmesi için çalışmalarımızda sona geldik, tamamlayıp kısa sürede yatırımcı almak istiyoruz. Kırşehir'in çevresinde 3 ayrı bölünmüş yol var ve bunlardan biri de otoban şeklinde. 3 havaalanına da 1-2 saatte ulaşılıyor. Aslında Kırşehir'in avantajları var ve bunları çok iyi anlatmalıyız. Kentte jeotermal sera sayımızın artmasını istiyoruz. Bazı yatırımcıların bu alandaki projeleri de devam ediyor. Öte yandan jeotermal suyu daha fazla kullanmak için otel sayısının da artmasını hedefliyoruz. Terme Caddesi'ndeki 200 yataklı Uygulamalı Turizm Otelcilik okulumuzun inşaatı da devam ediyor."