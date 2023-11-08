Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere Macar fiği tohumu dağıttı. İl Müdürü Mustafa İlmeç, yapılan dağıtımı değerlendirerek, bölgede yem bitkisi ekilişini arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere Macar fiği tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müdürü Mustafa İlmeç ve beraberindekiler Boztepe ilçesi Hatunoğlu köyünde inceleme yaptı.

Mera ıslah ve amenajmanı çalışmaları kapsamında Hatunoğlu köyünde yapılan arazi kontrollerinde çiftçilerin yem bitkisi etkileşimleri de gözlendi.

Üretim yapan 14 çiftçiye 4 ton Macar fiği tohumu dağıtımı gerçekleştirilirken çalışmaları değerlendiren İlmeç, "Islah yapılan meralardaki baskıyı azaltmak ve bölgede yem bitkisi ekilişini arttırmak amacıyla uyarı ve desteklerimiz sürüyor. Bu kapsamda 500 dekarlık alana yem karışımı olarak ekilmek suretiyle 14 çiftçimize 4 ton Macar fiği tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Üreticimizin verimli bir sezon geçirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlmeç ve beraberinkiler köy muhtarı ile beraber köyde hayvansal üretim yapan işletmeleri de ziyaret ederek bilgi aldı.