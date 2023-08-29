Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Kadın İstihdamı Artıyor

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi, son yıllarda kadın istihdamına verdiği önemle dikkat çekiyor. Bölgedeki fabrikalar ve işletmeler, kadın çalışanlara daha fazla fırsat sunarak iş gücünde cinsiyet eşitliğini destekliyor.

İstatistiklere göre Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde kadın istihdamının hızla artış gösterdiği ortaya çıktı. İş adamları OSB bölgesinde erkek personel kadar kadınların da desteklenmesinden yana tavır alıyor. Bölgedeki birçok fabrika ve üretim tesisi, kadınları işe alarak onlara eşit fırsatlar sunuyor. Bu gelişme, bölge ekonomisine katkı sağlarken kadınların iş gücüne katılımını artırıyor. Kadın çalışanlara sağlanan desteklerle dikkat çeken endüstriyel unlu mamuller üretimi yapan firma çalışanların esnek çalışma saatleri ve kariyer gelişimi için eğitim imkanları gibi avantajlar sunuyor. Kadınlar, iş ve aile yaşamlarını daha iyi dengeleyebiliyor ve kariyerlerinde ilerleme fırsatı da bulabiliyor.

Kadınların erkeklerle uyum içerisinde çalıştığını anlatan Özlem Kılıçlıoğlu; OSB bölgesinde kadın çalışan sayısının artmasını önemli gördüğünü belirtti. İşçi Emine Karaağaç ise; "Yufka üretimini kendimiz kendi ellerimizle titiz bir ortamda sağlıyoruz. Büyük firmaların lavaş ihtiyaçlarını karşılarken biz kadınların da hayatın her alanında çalışmasını önemli görüyoruz" dedi.

Endüstriyel unlu mamuller üretimi yapan firma genel koordinatörü Ahmet Elatlı ise konuşmasında, "Böreklik yufka, çiğköfte lavaşı gibi ürünlerin endüstriyel olarak üretimlerini yapıyoruz. 60 personelle iş sahasında varız. Personelimizin ise yüzde 60'ını kadınlar oluşturuyor. Uzun vadede çalışan personel evine katkı sunuyor. Evini ve arabasını da rahatlıkla alabildiğini görüyoruz" diye konuştu. OSB bölgesinde bir fabrikayı ziyaret eden AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da, kadınların iş sahasında özellikle de OSB bölgelerinde olmalarının iş gücünün arttırılmasına da destek vereceğini söyledi.

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesindeki kadın istihdamının artmasıyla birlikte, bölgedeki işletmelerin verimliliği de artıyor. Kadınların farklı perspektifleri ve yetenekleri, iş yerlerine yeni bir dinamizm katıyor. Ayrıca, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarıyla ailelerin yaşam standartları da iyileşiyor. - KIRŞEHİR