Kırşehir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Zobu, esnafın yeni yıl beklentilerini anlattı

Kırşehir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Murat Zobu, esnafın yeni yıl beklentilerini açıkladı. Borçların ödenebilir hale gelmesi, zincir marketlerin kapalı olması ve kira artışlarının düzenlenmesi gibi talepler öne çıkıyor.

Kırşehir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Murat Zobu, esnafın yeni yıl beklentilerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Zobu, yazılı açıklamasında, yeni yıl ile birlikte esnafın borçlarının ödenebilir hale gelmesi, ödeme kolaylığının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Sorunlara çözüm önerilerinin hazır olduğunu belirten Zobu, zincir marketlerin pazar günü kapalı olması durumunun en kısa sürede uygulamaya geçmesini beklediklerini kaydetti.

Esnafın prim gün farkının eşitlenmesinin önemli bir düzenleme olacağını vurgulayan Zobu, işyerleri için kira artışlarına bir düzenleme getirilmesini ve banka poslarındaki faiz kesinti oranlarında da esnaf için düzenleme yapılmasını beklediklerini aktardı.

Zobu, esnafın sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşması için genel bir yapılandırmanın kaçınılmaz olduğunu sözlerine ekledi.

