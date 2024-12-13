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Kırşehir Esnafına Yeni Kredi Kolaylıkları

Kırşehir Esnafına Yeni Kredi Kolaylıkları
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Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahamettin Öztürk, esnaf kredilerinde yapılan yenilikleri açıkladı. Kredi vadesi 3 yıldan 4 yıla çıkarılırken, 6 aylık ödeme planı da yeniden uygulanabilir hale getirildi. Bu düzenlemelerin esnafların iş planlamalarını kolaylaştırması bekleniyor.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk; esnafların finansal destek ihtiyacını karşılayan esnaf kredilerindeki yenilikleri duyurdu.

Başkan Öztürk; Ticaret Bakanlığı ve TESKOMB iş birliğiyle gerçekleştirilen istişare toplantısı sonucunda, uygulanacak düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Öztürk açıklamasında; "Esnafların kredi kullanımındaki kolaylıklarını artırmak adına, kredi vadesi 3 yıldan 4 yıla (48 ay) çıkarıldı. Bu düzenleme, esnafların ödeme yüklerini daha uzun vadeye yayarak işlerini daha rahat planlamalarına imkan tanıyacak. Kredi vade süresi uzatıldı. Esnafımıza sunulan kredi vadesi 3 yıl yerine 4 yıl (48 ay) olarak güncellendi" dedi. Esnaf kredilerinde ödeme kolaylıklarını artırmak adına, 6 aylık ödeme planı yeniden uygulanabilir hale getirildiğini aktaran Öztürk açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Bu düzenleme, esnafların nakit akışına uygun ödeme planı oluşturmasına imkan tanıyor. 6 aylık ödeme tercihi geri geldi. Esnafımızın ödeme planlarında 6 aylık ödeme tercihi yeniden uygulanabilir hale getirildi. 6 ay olan esnaflık şartı, yeni düzenleme ile 3 aya indirildi. Vergi ve sicil kaydı ile birlikte uygulanan bu kolaylık, yeni girişimciler için önemli bir fırsat sunuyor." - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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