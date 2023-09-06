Kırşehir Esnafı Okul Alışverişine Davet Ediyor

Kırşehir Esnaf Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, okul sezonunun başladığını hatırlatarak, vatandaşlara yerel esnaftan alışveriş yapmaları çağrısında bulundu.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde açıklamada bulunan Öztürk, yerel esnafın pandemi sonrası sirkülasyon sağlamak için kendi arasında imece usulünü uyguladığını, vatandaşın da esnafı desteklemesi gerektiğini söyledi. Yerel esnafın kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sattığını dile getiren Öztürk, "Yerel esnafların sunduğu hizmet ve ürün kalitesi de var. En azından alışverişiniz sonrası muhatap bulabiliyorsunuz. Pandemi süreci sonrası esnaflar zorlu bir süreç yaşadılar. Bizlerin üç harfli olarak nitelendirdiği ve her şeyin satışını yapan zincir marketlerin şehre ve şehir halkına da destekleri yok. Okul sezonunun açılmasıyla birlikte iş yapması beklenen kırtasiyeciler bekliyor ama zincir marketler onların işini yapıyor. Bu duruma dur demesi gereken de vatandaştır" dedi.

Öztürk, "Yerel esnaf her zaman vatandaşın da yardımcısıdır. 'Bakkal amcanın mağdur olmaması kanaatini taşıyoruz. Kırşehir'in Ahi şehri olmasından kaynaklı yerelde iş yapan insanların desteklenmesini önemsemekteyiz. Kırtasiyeciler bir yıldır bu günleri bekliyor. Sağlık ve hijyen kurallarına dikkat ederken zincir marketler iş yaparken, yerel esnaflar bekliyor. Herkes kendi alanında görevini doğru şekilde yapmalı" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR