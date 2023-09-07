Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Vatandaşlara Yerel Esnaftan Alışveriş Yapma Çağrısı Yaptı

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte velilere okul ve kırtasiye alışverişlerini yerel esnaftan yapma çağrısında bulundu. Öztürk, yerel esnafın desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, marketlerin her kalemden ürün sattığına dikkat çekti.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, vatandaşların okul ve kırtasiye alışverişlerini yerel esnaftan yapmaları çağrısında bulundu.

Öztürk yazılı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla velilerin okul ve kırtasiye alışverişine başladığını ve bu sürecin esnaf için önemli olduğunu hatırlattı.

Vatandaşlara alışverişlerini yerel esnaftan yapmaları çağrısında bulunan Öztürk, "Şehrin her yerine yayılan marketler her kalemden ürün satıyor. Ama yerel esnafımız tek kalemde ürünleri satıyor ve sadece yılın belirli dönemlerini bekliyor. Esnafımızın ilkeli bir ticari anlayışla çalışması için gerekli gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kırşehir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Murat Zobu da esnafın ekonomik olarak düzlüğe çıkması için vatandaşların desteğinin önemli olduğunu vurguladı.