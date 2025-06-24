Kırşehir'de Yapay Çiçeklere İlgi Düşüyor, Canlı Çiçekler ve Teraryumlar Ön Plana Çıkıyor

Kırşehir'de Yapay Çiçeklere İlgi Düşüyor, Canlı Çiçekler ve Teraryumlar Ön Plana Çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'deki çiçekçiler, yapay çiçeklere olan ilginin azaldığını ve bunun yerine canlı çiçekler ile teraryum modellere yönelimin arttığını belirtiyor. Sektör temsilcileri, doğal ürünlerin estetik ve kalıcılığı sayesinde tercih edildiğini ifade etti.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de faaliyet gösteren çiçekçiler, yapay çiçeklere olan ilgide belirgin bir düşüş yaşandığını belirtirken, bunun yerini canlı çiçekler ve teraryum modellerinin aldığını ifade ediyor.

Sektörde uzun süredir hizmet veren çiçekçi Serkan Erel, vatandaşların artık doğal ürünlere yöneldiğini belirterek, "Eskiden yapma çiçekler çok ilgi görüyordu. Ancak son yıllarda müşteriler daha çok doğal ve uzun ömürlü bitkileri tercih etmeye başladı. Teraryumlar bu noktada hem estetik hem de kalıcı bir hediye seçeneği olarak öne çıkıyor" dedi.

Çiçekçi Kaan Aras ise özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü sonrasında canlı çiçeklere olan ilginin arttığını kaydederek, "Sevgililer Günü'nün ardından vatandaşlar, kalıcılığı ve anlamı nedeniyle canlı çiçeklere yöneldi. Yapay çiçekler artık ikinci planda kaldı. Bakımları kolay, saklaması fazla yer tutmuyor. Bu nedenle tercih sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor" diye konuştu.

Kentteki çiçekçiler, canlı çiçek ve teraryumlara olan talebin artmasıyla birlikte ürün yelpazelerini de bu yönde genişletmeye başladı. Sektör temsilcileri, doğal bitkilerin hem ev hem de ofis dekorasyonunda tercih edilmesinin, bu değişimi hızlandırdığını ifade ediyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Trump'tan İsrail'e ateşkes uyarısı: O bombaları atma, pilotlarını hemen getir

Ateşkes kaosa dönmek üzere! İsrail'in hamlesi Trump'ı küplere bindirdi
İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı

Ateşkes sonrası İran'dan gündem yaratacak nükleer açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 23:30'da Trump ile görüşecek

Erdoğan, Trump ile görüşecek! Masada 3 kritik konu var
Kendisine saldıran komşusunu ağır yaralayan AK Partili ilçe başkanı tutuklandı

Kendisine saldıran komşusunu vuran AK Partili başkan tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var

Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor

Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-İran ateşkesine ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyoruz

Erdoğan'dan İsrail-İran ateşkesine ilk yorum
Ateşkes muamması! İsrail füze atıldı dedi, İran kabul etmedi

Ateşkes bozuldu mu? İsrail ve İran'dan kafa karıştıran açıklamalar
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.