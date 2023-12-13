Kırşehir'de Yağışlar Çiftçileri Sevindirdi

Yağışlarla birlikte çiftçi stresten kurtuldu

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak:

"Yağışlarla çiftçi ve ekinler stresten kurtuldu"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de son haftada düşen yağışlar, çiftçilerin kuraklık korkusunu yenerken, Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, yağışların çiftçileri ve ekilen tohumları kurtardığını belirtti.

Kırşehir'de kuraklık endişesiyle birlikte çiftçiler büyük bir belirsizlikle karşı karşıya kalırken, ancak son haftalarda gerçekleşen yağışlar bu belirsizliği ortadan kaldırdı. Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, yağışlar sayesinde ekilen tohumların sulama ihtiyacının karşılandığını ve tarımsal üretimin olumlu etkilendiğini gözlemlediklerini söyledi.

Toprak, "Son yağışlarla birlikte çiftçi ve ekinler stresten kurtuldu. Güzel bir yıl bekliyoruz. Yağışlarla birlikte çiftçinin yüzü güldü. Ekilen tohuma yağmurun ulaşmasından dolayı ürünler çıkmaya başladı. Ekinin erken çıkması hasatta verimin fazla olmasına sebep oluyor. Çiftçi mutlu ve yüzü de gülüyor" dedi.