Kırşehir'de Soğuk Hava ile Kömür Satışları Artıyor

Kırşehir'de havaların soğumasıyla birlikte kömür satışlarında belirgin bir artış yaşanırken, özellikle doğalgaz kullanımının olmadığı eski yapılar kömür kullanımını artırdı. Kömür fiyatları da sezon itibarıyla netleşti.

Kırşehir'de havaların soğumaya başlamasıyla kömür satışlarında gözle görülür artış yaşandı. Kent genelinde konutların yaklaşık yüzde 70'i doğalgaz ile ısınıyor olsa da, özellikle ısı yalıtımı olmayan ve eski yapılarda yaşayan vatandaşlar kömür kullanımına yönelmeye devam ediyor.

Kömür işletmecisi Tolga Çeliker, soğuk hava dalgasının etkisini göstermesiyle birlikte satışların hızla arttığını belirtti. Çeliker, "Şehirde yüzde 70'lik bölümde doğalgaz mevcut. Ancak doğalgaz kullanımının olmadığı veya maliyet nedeniyle tercih edilmediği evlerde kömür yakımı devam ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte kömür satışlarında ciddi artışlar yaşıyoruz" dedi. Kentte kömür fiyatlarının da sezonla birlikte netleştiğini ifade eden Çeliker, yerli kömürün ton fiyatının 7 bin TL, ithal kömürün ise 10 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu söyledi.

Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla kömür satışlarının önümüzdeki günlerde daha da yükselmesi bekleniyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
