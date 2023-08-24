Kırşehir'de orman yangınları uyarısı

Orman Müdürü Çimen: "Anız yakılan toprakta faydalı besin maddeleri de azalmaktadır"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de farklı zamanlarda çıkan orman yangınları, OGM ekiplerini de harekete geçirdi. Orman Müdürü Alper Çimen; vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Şehirde farklı zamanlarda çıkan ve kontrol altına alınan yangınlarla alakalı konuşan Orman Müdürü Alper Çimen; Kırşehir'in farklı bölgelerinde etkisini gösteren yangınlarda itfaiye ekipleri ve OGM ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. Çimen; "Orman ve orman alanları bitişiğinde ateş yakılması, yakılan ateşin söndürülmemesi, sönmemiş izmarit ve kibritin yere atılması orman alanlarına, yakınlardaki arazilerde ot ve anız yakılması, en önemlisi ise cam ve cam kırıklarının orman alanlarında bırakılmasına bağlı nedenlerle orman yangınları çıkmaktadır" dedi. Biyolojik çeşitliliğin yangınlarla zarar gördüğünü anlatan Çimen açıklamasında; "Biyolojik çeşitliliğin zarar görmesi ve ormanda yaşayan canlıların yok olmasını yangınlar sağlar. Benzeri nedenlerle beklenmeyen doğa olayları meydana gelir. Anız yakılan toprakta faydalı besin maddeleri de azalmaktadır" diye konuştu.

Sıcak hava dalgası ve rüzgarın etkisiyle yangınların yayılması hızlanırken, geçtiğimiz günlerde Kaman ilçesi Hirfanlı Kamp alanı bölgesinde çıkan yangında askeri bir kışlanın da yakınında bulunan bölgede çıkan yangında ciddi oranda orman alanı zarar görmüştü.