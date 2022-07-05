Kırşehir'de 'Mesleki ve Teknik İş Birliği' bilgilendirmesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü, Kırşehir'de ilgili il müdürlerince tanıtıldı.

Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, pandemi sonrası gıda ihtiyacı ve üretim arz sorunun ortaya çıktığını, gençlere tarım liselerinin önerileceğini söyledi.

Alpaslan, "Ülkemiz ve dünya pandemi sürecinden geçti. Pandemi sonrası Rusya ve Ukrayna savaşı başladı. Yaşanan olaylar bizlere gıdanın dünya üzerinde vazgeçilemez olduğunu gösterdi. Gıda üretimiyle ülkelerin kendi ihtiyaçlarını karşılaması ön plana çıktı. Bu sayede ilimizdeki tarım lisesinin işlevini arttırmayı hedefliyoruz." dedi.

İmzalanan protokolün ve tarım liselerinde bilgi, teori ve işleyiş süreçlerini anlatan Alpaslan, protokolde iki bakanlığın da işleyiş noktasında kendi mevzuatlarını uygulayacağını, öğrencileri tarım uygulamaları konularında yetiştireceklerini aktarıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen de gençlerin iki bakanlık arasında imzalanan protokolle kontenjanlara uygun olarak tarım alanına yönlendirileceğini ifade etti.

Doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen bireyler yetiştirilmesini hedeflediklerini vurgulayan Seçen, "Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde' yaklaşımıyla geleceği garanti altına almaya çalışıyoruz. Gençlerin nitelikli iş gücüyle istihdamlarını önemsiyoruz. Hayatın merkezinde tarım, tarımın merkezinde ise gençlerimiz var. Kırşehir'de var olan Kaman'daki Tarım Meslek Lisesi'nde farklı alanlarda yenilemeler ve çeşit geliştirilmesi noktasında destekleyeceğiz. Teorik ve pratikte yetiştirilen gençlerin istihdam edilmesini destekleyeceğiz." dedi.