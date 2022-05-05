Kırşehir'de ihracat yılın ilk 4 ayında yüzde 64 arttı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, kentte ihracatın arttığını bildirdi.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, TİM'in açıkladığı rakamlarda Kırşehir'in nisan ayında 39 milyon 494 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini aktardı.

Bu rakamın Kırşehir için yeni rekor olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"TİM tarafından açıklanan nisan ayı verilerine baktığımızda Kırşehir'in ihracatta yeni rekorlar kırdığını, ilimizin her geçen gün ihracatta emin adımlarla ilerlediğini görmekteyiz. 2022 yılının ilk 4 ayında toplam 141 milyon 256 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik ve geçtiğimiz yılın ilk 4 ayı ile kıyasladığımızda yüzde 64'lük bir artış mevcut. İhracatçılarımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Yılmaz, açıklanan rakamların Kırşehir'in ihracatında 2021 yılında yakalanan ivmenin 2022 yılında da devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.