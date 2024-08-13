Üye Girişi
Haberler

Kırşehir'de Hububat Çeşitleri Deneme Ekimleri Yapılıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Malya Tarım İşletmesi'nde, bozkırın az yağışlı toprağına uygun hububat çeşitleri deneme ekimleriyle tespit ediliyor. İşletme, çiftçilere alternatif ürünler sunmayı hedefliyor.

Kırşehir'de Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı faaliyet gösteren Malya Tarım İşletmesinde, bozkırın az yağışlı toprağına uygun hububat çeşitleri deneme ekimleriyle tespit ediliyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı 4'üncü büyük işletme olarak Kırşehir'de faaliyet gösteren Malya Tarım İşletmesi'nde, sadece Kırşehir için değil, düzensiz ve az yağış alan bozkır coğrafyası ile İç Anadolu Bölgesi'ndeki çiftçiler için alternatif olabilecek hububat ürünlerinin ekimi gerçekleştiriliyor.

Malya Tarım İşletmesi Ziraat Mühendisi Asiye Bakırtaş, AA muhabirine, bozkır coğrafyasına ideal ürünler için çalışma yürüttüklerini, deneme ekimlerinin ardından ürünleri çiftçilere önerdiklerini ve bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Bu sezon işletme genelinde yaklaşık 65 bin 485 dekarda buğday, arpa ve yem bitkileri ekimi yaptıklarını anlatan Bakırtaş, çiftçilerin kendilerini geliştirmeleri ve doğru alternatif ürünleri kullanmaları için 10 dekardan daha fazla alanda deneme çalışmalarına da devam ettiklerini belirtti.

Bakırtaş, işletmede bozkır topraklarına uygun, verimi yüksek çeşitlerin deneme ekimlerinin yapıldığına değinerek, "Adaptasyon denememiz 22 çeşitten ve her bir deneme parseli 500 metrekareden oluşuyor. 2 çeşit bisküvilik, 14 çeşit ekmeklik, 1 çeşit makarnalık olmak üzere 17 çeşit buğday ve 5 arpa çeşidimizin denemeleri yapıldı. Arpa ve buğdayda deneme ekimleri tamamlandı." dedi.

"En doğru çeşit için denemeleri yapmaktayız"

Üreticinin verim kaybını en aza indirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bakırtaş, yapılan ilk incelemede "Kıpçak", "Selamibey", "Bezostaja", "Bozkurt", "Balkır" buğday çeşitleri ile "Burakbey", "Bozlak", "Sayım-40" ve "Misket" arpa çeşitlerinin bölgeye uygunluğunun tespit edildiğini bildirdi.

Bakırtaş, arpa ve diğer çeşitlerle ilgili detaylı inceleme ve raporlamanın devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bozkır toprakları kurak ve yağış az düşüyor, buna uygun farklı çeşitlerin denemesini yapıyoruz, çiftçiler için alternatif ürünleri tespit ediyoruz. Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Nevşehir, Aksaray gibi iller için uygun denemelerdir bunlar. Bölge köylerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de çiftçilerimiz gelerek denemeleri yerinde inceliyor ve bizlerden bilgi alıyor. İşletmemizdeki ziraat mühendisleri ve teknik arkadaşlarımızla deneme ekimlerini analiz edip raporluyoruz. Yağışın az ve düzensiz olduğu bozkır topraklarında bu tür denemelerin önemi oldukça yüksektir. Çiftçilerimiz için verim kaybını en aza indirebilecek, en doğru çeşit için denemeleri yapmaktayız."

Kaynak: AA / Ekonomi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ekonomi Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
YKS ek tercih kimler yapabilir, kimler yapamaz? YKS ek tercih ne demek? YKS ek tercih ne zaman? YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2024 YKS 2. tercihler ne zaman? Yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih ne zaman? KYK KREDİ/BURS BAŞVURUSU 2024 | KYK burs-kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? KYK yurt başvuruları başladı mı? ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sistemi çöktü mü? ÖSYM ne zaman düzelecek? ÖSYM neden girilmiyor? ÖSYM sitesine neden giremiyorum? YKS yerleştirme sonucuna nasıl bakılır? 2. TERCİHLER NE ZAMAN? YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN AÇILACAK 2024? ÖSYM 2. tercihler ne zaman başlayacak? Gökhan Çıra ile Aycan Yanaç sevgili mi? Survivor Aycan ve Gökhan Çıra aşk yaşıyor iddiaları! Sağlık Kurumları İşletmeciliği nedir? Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunu ne yapar? Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kaç yıl? ÖSYM ek tercih ne zaman? ÖSYM ek tercihler ne zaman açılacak 2024? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişti mi? MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne? Az önce deprem nerede oldu? Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Ağustos en son deprem nerede oldu? SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem hissedildi mi? 13 Ağustos Salı Sivas'ta deprem mi oldu? Selin Ciğerci'nin eski kocası kiminle sevgili? Gökhan Çıra'nın sevgilisi kim? ÖSYM aday şifresi nedir? Aday şifresi ne? Aday şifremi unuttum ne yapmalıyım? Üniversiteye kayıt olurken hangi belgeler gerekir? 2024-2025 Üniversite kayıtları için istenilen evraklar! DOLAR KAÇ TL? 13 Ağustos bugün dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar? ÜNİVERSİTE KAYITLARI nasıl yapılır, hangi tarihte başlıyor? 2024-2025 üniversite kayıt takvimi! Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı? Üniversite tercih sonuçları açıklandı! YKS yerleştirme sonuçları sorgulama! Üniversite yerleştirme sonuçları için tıkla! ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2024: YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır, nasıl öğrenebilirim?
title