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Kırşehir'de Hava Sıcaklıkları Düşünce Soba Satışları Arttı

Kırşehir'de Hava Sıcaklıkları Düşünce Soba Satışları Arttı
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Kırşehir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle soba satışlarında gözle görülür bir artış gözlemleniyor. Soba fiyatlarının 3 bin TL'den başlayarak 30 bin TL'ye kadar çıktığı belirtilirken, vatandaşlar doğalgaz fiyatlarının belirsizliği nedeniyle soba alımına yöneliyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Kırşehir'de soba satışlarında artış yaşandı.

Geçtiğimiz yıllara oranla soba fiyatlarında çok fazla değişim olmadığını söyleyen satıcılar, özellikle köy bölgelerinde yaşayan insanların sıcaklık oranlarının düşmesiyle birlikte satıcılara yöneldiğini söyledi. Tarihi Uzun Çarşıda çalışan soba satıcıları, insanların doğalgaz yanında soba ihtiyaçlarının da artış gösterdiğini belirtti. Esnaflardan Hamdi Yüksel, soba fiyatlarının 3 bin liradan başlayarak 30 bin liraya kadar çıktığını aktardı. Yüksel, "Sobalar; 3 bin liradan başlıyor, 30 bin liraya kadar soba çeşitleri var. Şömineli ve kovalı olmak üzere çeşitler var. İnsanlar, doğalgaz fiyatlarını henüz kestiremedikleri için soba alımlarına rağbet var" dedi.

Halil İbrahim Bıyıklı ise; "Sobaları vatandaşlara uygun şekillerde satıyoruz. Bizde sobalar 2 bin TL'den başlayıp 7-8 bin TL'ye kadar çıkıyor" derken, soba araştırması yapan Cemal İşeri ise, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte tedbir almaya çalıştıklarını söyleyerek; "Faturaların yüksek gelme durumuna karşı doğalgaz yanında alternatif oluşturuyorum" şeklinde konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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