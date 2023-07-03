Üye Girişi
Haberler
Kırşehir'de Gurbetçilerin Gelişi Esnafı Sevindiriyor

Kırşehir'de Gurbetçilerin Gelişi Esnafı Sevindiriyor

Ekonomi Haberleri

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, küçük esnafın gurbetçilerin gelişini beklediğini bildirdi. Öztürk, yaptığı açıklamada, bayramın ardından gurbetçilerin Kırşehir'e gelmeye başladığını ve esnafın bu durumdan memnun olduğunu belirtti.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, küçük esnafın gurbetçilerin gelişini beklediğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nı geride bıraktıklarını, özel günlerin ticareti canlandırdığını belirtti.

Alışveriş hareketliliğinin en çok esnafları sevindirdiğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bayramda konfeksiyondan ayakkabıcısına, terziden tatlıcısına kadar birçok sektörde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Şimdi de Kırşehir'de özellikle gurbetçilerimizin gelişi başladı. Bayramı daha büyük cirolarla kapatmayı bekliyorduk ancak kurumsal firmalardaki yoğunluk esnaflarımızda aynı seviyede olmadı. Esnaf ve sanatkarlarımız özellikle gurbetçilerimiz için hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık 2 ay gurbetçilerimizi şehrimizde ağırlayacağız. Alışverişlerini ve ihtiyaçlarını memleketlerinden karşılayacaklar. Onlardan da ricamız alışverişlerini yerel esnafımızdan yapmalarıdır. Gurbetçilerimizin küçük esnafımızdan alışveriş yaparak destek olmalarını bekliyoruz."

Kaynak: AA / Serkan Güner - Ekonomi

Alışveriş Kırşehir Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title