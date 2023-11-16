Kırşehir'de coğrafi işaretli Cemele biberi üretimi

Kırşehir'in Çayağzı köyünde yaklaşık 45 çiftçi, coğrafi işaretli Cemele biberi yetiştirerek geçimini sağlıyor. Bölgede yaklaşık 500 dekar alanda yetiştirilen, köyün iklimi ve toprak yapısına bağlı aroması, ince kabuğu ve hafif acılığıyla öne çıkan Cemele biberi, kurutularak da tüketiliyor.

Kırşehir'in Çayağzı köyünde yaklaşık 45 çiftçi, coğrafi işaretli Cemele biberi yetiştirerek geçimini sağlıyor.

Bölgede yaklaşık 500 dekar alanda yetiştirilen, köyün iklimi ve toprak yapısına bağlı aroması, ince kabuğu ve hafif acılığıyla öne çıkan Cemele biberi, kurutularak da tüketiliyor.

Üretici Ali Burçak, AA muhabirine, Cemele biberinden Çayağzı köyü dışında farklı iklim ve toprak yapısında aynı verimin alınamadığını anlattı.

Ailesinin geçimini biberden sağladığını aktaran Burçak, "Yaklaşık 5 dekar alanda biber yetiştiriyorum. Sezon boyunca 14-15 ton ürün alıyorum. Bahçemize kadar gelip alanlar oluyor, pazara götürüp satıyoruz. Gurbetçiler de biberimizden alıyor, kurutup Avrupa'ya götürüyor, kışın oralarda tüketiyorlar." dedi.

Üretici Sahir Er de 6 dönüm alanda ekim yaptığını belirterek, "Cemele biberinin tadını bilenler gelip alıyor. Tadı, kıvamı bambaşka, hafif acı olduğu için de tercih ediliyor." diye konuştu.

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak ise Cemele biberinin hem taze hem de kurutmalık olarak tüketildiğini, bu yıl iklim koşulları uygun geçtiği için iyi verim alındığını söyledi.

Toprak, "Çevre illerden ve özellikle gurbetçilerimizden yoğun talep görüyor. Cemele biberi, bölgemiz genelinde 500 dekar alanda üretiliyor." ifadesini kullandı.