Üye Girişi
Haberler

Kırşehir'de Çiftçilere Yüzde 350 Destek Artışı

Kırşehir'de Çiftçilere Yüzde 350 Destek Artışı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, 2025 yılı bitkisel üretim desteklerinin açıklanmasının ardından, çiftçilere dönüm başı 634 TL destek verileceğini bildirdi. Desteklerin düzenli ve zamanında ödenmesi talep ediliyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak; 2025 yılı bitkisel üretim destekleriyle ilgili yaptığı açıklamada, Kırşehirli çiftçilerin yeni destekleme modelinden memnun olduklarını söyledi.

Çiftçiye dönüm başı 634 TL ödeneceğini aktaran Oda Başkanı Mevlüt Toprak; "2025 Yılı için bitkisel üretim destekleri açıklandı. Mazot-Gübre desteği 2024 yılında 185 TL olarak ödenmekteydi. Hükümetimiz, 2025 yılında temel ve planlı üretim desteği olmak üzere desteklemeleri iki parça olarak uygulama kararı aldı. Temel üretim desteğinde 317 TL, planlı üretim desteğinde ise 317 TL vererek toplamda çiftçimize 634 TL dönüm başı para ödenecek" dedi. Yapılacak bitkisel üretim desteğiyle yeni bir modele geçildiğini ve çiftçiye kolaylık sağlanacağını aktaran Toprak; "Çiftçinin en büyük talebi paraların zamanında ödenmesidir. Çiftçinin aldığı ödemenin zamanında aktarılması ve enflasyona ezdirilmemesi en büyük talebimizdir. Boztepe ve Mucur ilçesindeki çiftçiler ayrıca su kısıtlılığından dolayı ek ödeme alacaklar" diye konuştu.

Öte yandan, 2024 yılında çiftçinin aldığı destekle 2025 yılında alacağı destekler kıyaslandığında 3,5 kat artış göze çarpıyor. Çiftçiler; ödemeleri nakit şeklinde alacak. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu

"Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin"

 Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

 İsrail'den Lübnan'a 'Kuzeyin Okları' operasyonu! ABD, İran'ı açık açık uyardı

İsrail'den "Kuzeyin Okları" harekatı! Ordu Lübnan'a karadan girdi
Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam kapıda

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Yüzde 45 oranında zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Az önce deprem mi oldu? 1 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });