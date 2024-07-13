Kırşehir'de Çiftçiler Fare İstilası ve Kuraklıkla Mücadele Ediyor

Kırşehir'de tarımla uğraşan çiftçiler, fare istilası ve kuraklık nedeniyle zor günler yaşıyor.

Hasat döneminde beklenen hasat olmazken, farelerin çiftçiye verdiği zararın önüne zirai ilaç satıcıları da geçemedi. Farenin tarlaya verdiği zarar verimi düşürürken kuraklık da ürünlerin büyümesini olumsuz etkiledi. Yüksek sıcaklık ve yağışsız geçen mevsim ürünlerin büyümesini ve olgunlaşmasını engelledi. Farelerin istilası ise hasat öncesinde ekili arazilerin ciddi oranda zarar görmesini sağladı. Sulama sistemlerinin iyileştirilmesi ve kaynakların daha verimli halde kullanılması da çiftçinin yaşadığı sorunun bir nebze de olsa önüne geçmesini sağlıyor.

Zirai tarım ilaçları satıcısı Emre Altuner, çiftçinin kuraklığın yanı sıra haşere ile mücadelede de olumsuzluklar yaşadığını belirtti. Altuner açıklamasında "Arpa ve buğdayda ciddi oranda fare zararı oldu. Yem ve zehirli ilaçlar kullanarak çözüm üretmeye çalıştık ama başarılı olamadık. Yılın kurak olması da çiftçinin sıkıntı yaşamasına neden oldu" dedi. - KIRŞEHİR