Ahilik Teşkilatı'nın merkezi Kırşehir'de bıçak bileme fiyatları sabit tutuldu. Esnaflar, kurbanlık fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşa destek olmak adına bıçak bileme fiyatlarını sabit tuttuğunu açıkladı. Ancak kaçak çalışanlara karşı önlem alınması istendi.

Kırşehir'de bayram öncesinde bıçakçılardan sesler yükseliyor

Kırşehir'de bıçak bileme fiyatları sabit tutuldu

KIRŞEHİR - Ahilik Teşkilatması'nın merkezi Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme fiyatları sabit tutuldu.

Mesleklerini tarihi Uzun Çarşı'da sürdüren esnaflar, kurbanlık fiyatlarının ortalamanın üzerinde olması nedeniyle vatandaşa destek olmak adına bıçak bileme fiyatlarını sabit tuttuğunu açıkladı. Tarihi çarşıda 1960 yılından bu yana çalışan ve mesleğini babasından devralan Veysel Akkülah, mesleğinin babasından kaldığını ve her ürüne zam gelmesine rağmen fiyatları vatandaşı desteklemek adına sabit tuttuklarını belirtti. Akkülah, açıklamasında; "Bıçak bileyleme fiyatları 7.5 liradan başlasa da bizler vatandaşın durumuna göre hareket ediyoruz. Fiyatlar geçtiğimiz yılla aynı" dedi.

"Kaçak çalışanlara müdahale edin"

Kırşehir'de her bayram öncesinde mahalle aralarında bıçak bileme işini kaçak yapanların olduğuna dikkat çeken ve önlem alınmasını isteyen Murat İşeri adlı esnaf ise açıklamasında, "30 Yıldan beri bu işi yapıyorum. Meslekte son temsilci 3-5 kişi kaldık. Devletimizden isteğimiz bu işleri kaçak yapanlara karşı tedbir alınmasıdır" diye konuştu.

Ahi esnafının fiyatları sabitlemesinin örnek bir davranış olduğunu aktaran vatandaş ise esnafın davranışının kendilerini mutlu kıldığını ve destekleşmenin önemli olduğunu söyledi.