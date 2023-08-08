Kırşehir'de 200 gram ekmeğin fiyatı 6 TL oldu

Kırşehir'de 4.50 TL olan 200 gram ekmeğin fiyatı Fırıncılar Odası tarafından talep sonrası 6 TL olarak onaylandı. Ticaret Bakanlığı'nın da onay vermesiyle birlikte fiyatlar güncellendi.

Kırşehir'de 4.50 TL olan 200 gram ekmeğin fiyatı 6 TL oldu.

Şehirde 4,50 TL'ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatı Fırıncılar Odası tarafından gelen talep sonrası Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 6 TL olarak onaylandı. Ticaret Bakanlığı'nın onay vermesinin ardından da 200 gram ekmeğin fiyatı 6,00 TL'ye çıkarıldı. Artan maliyetler gerekçesiyle fırıncıların talepleri sonrası Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte yeni bir fiyat tarifesi belirlendi.

Tarifeye göre; 200 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı 6,00 TL, 400 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı ise 12,00 TL olarak güncellendi. 400 gram tam buğday, çavdar, siyez ve mısır ekmeğinin fiyatı 18.00 TL olarak belirlendi. Fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. - KIRŞEHİR